Polícia Civil incinera mais de meia tonelada de drogas em Corumbá

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Corumbá realizou a incineração de 506 quilos de entorpecentes, ação conduzida na manhã desta quinta-feira (11) pela Primeira Delegacia de Polícia Civil do município. O material destruído era resultado de diversas operações de segurança e incluía cocaína, pasta base e maconha.



A maior parte das apreensões ocorreu em ações conjuntas envolvendo Polícia Civil, Polícia Militar, Exército e Polícia Rodoviária Federal, reforçando o trabalho integrado no enfrentamento ao tráfico de drogas na região. A incineração foi realizada nas instalações da empresa Votorantin, sob coordenação da Primeira Delegacia de Polícia Civil.



O procedimento contou com acompanhamento da Unidade Regional de Perícia de Corumbá, da Vigilância Sanitária e de um representante do Ministério Público, conforme protocolos que garantem controle e transparência na destruição de substâncias ilícitas.



A Polícia Civil informou que continuará atuando no combate ao crime de forma contínua e reforçou a importância da participação da comunidade. A população pode realizar denúncias pelo disque-denúncia da Primeira Delegacia, no número (67) 3231-2810, com garantia de sigilo.

