Polícia Civil lança operação para combater furto de energia elétrica

Na manhã desta terça-feira, 19/03, a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, lançou uma operação para combater o furto de energia elétrica na região. A ação resultou no cumprimento de um mandado de busca e apreensão, bem como na identificação de fraudes em outros três endereços.

A ordem judicial teve como alvo um eletricista suspeito de oferecer e realizar serviços para fraudar a medição do consumo de energia. A operação, realizada no bairro Centro, resultou na descoberta de irregularidades tanto na residência do indivíduo quanto na casa vizinha.

Além disso, foram identificadas fraudes na medição do consumo de energia em dois estabelecimentos comerciais localizados no centro da cidade. O furto de energia elétrica é considerado crime e pode acarretar em pena de 2 a 8 anos de prisão, de acordo com a legislação vigente.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a fiscalização e combate a práticas ilegais que prejudicam a comunidade e reitera a importância da colaboração da população no combate ao crime. Furtar energia elétrica não é apenas uma violação das leis, mas também representa um risco para a segurança pública e para o fornecimento adequado de energia para todos os cidadãos.

A Polícia Civil continuará trabalhando incansavelmente para garantir que aqueles que cometem crimes dessa natureza sejam responsabilizados perante à justiça, contribuindo assim para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todos.