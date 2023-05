Polícia Civil prende suspeito de assassinato em Corumbá

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia Polícia de Corumbá, e com apoio dos policiais penais da Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, elucidou homicídio e prendeu na quinta-feira, dia 25, o suspeito de matar um homem de 25 anos.

O crime ocorreu no dia 12, por volta das 14 horas, na estação da antiga ferroviária. A vítima foi atingida por diversos golpes de faca na região do peito e das costas.

Após informações de testemunhas, soube-se que o autor, possivelmente, usava tornozeleira eletrônica. Assim, de posse desses dados e com o apoio da polícia penal, foi identificado o autor do homicídio, que, em interrogatório, alegou que matou a vítima, por ter mandito um relacionamento com a mulher do suspeito, quando o mesmo esteve preso.