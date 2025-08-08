Polícia Civil prende dois homens durante Operação Shamar em Corumbá

As prisões ocorreram no bairro Centro, após investigações apontarem o descumprimento reiterado de uma determinação judicial vigente
Divulgação/ Polícia Civil
A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá prendeu, nesta semana, dois homens de 27 e 32 anos durante ação da Operação Shamar, mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.
As prisões ocorreram no bairro Centro, após investigações apontarem o descumprimento reiterado de uma determinação judicial vigente. De acordo com a equipe da DAM, um dos detidos ignorou decisão expressa imposta pela Justiça.
O Setor de Investigações Gerais da DAM (SIG/DAM) localizou e prendeu o investigado, que foi encaminhado à unidade policial para as providências legais.
A Operação Shamar é realizada por todas as Polícias Civis do país, com foco na repressão à violência de gênero e na responsabilização de autores de crimes contra mulheres. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destaca que seguirá atuando para garantir o cumprimento da lei e proteger os direitos das vítimas.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
BR-262
Dois bolivianos foram presos
Gratuito
O Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos
Conselho Estadual
Foram aprovadas 110 cartas consultas, sendo 21 empresariais e 89 rurais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS