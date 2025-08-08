Polícia Civil prende dois homens durante Operação Shamar em Corumbá

Divulgação/ Polícia Civil

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá prendeu, nesta semana, dois homens de 27 e 32 anos durante ação da Operação Shamar, mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.



As prisões ocorreram no bairro Centro, após investigações apontarem o descumprimento reiterado de uma determinação judicial vigente. De acordo com a equipe da DAM, um dos detidos ignorou decisão expressa imposta pela Justiça.



O Setor de Investigações Gerais da DAM (SIG/DAM) localizou e prendeu o investigado, que foi encaminhado à unidade policial para as providências legais.



A Operação Shamar é realizada por todas as Polícias Civis do país, com foco na repressão à violência de gênero e na responsabilização de autores de crimes contra mulheres. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destaca que seguirá atuando para garantir o cumprimento da lei e proteger os direitos das vítimas.

