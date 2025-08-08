Acessibilidade

08 de Agosto de 2025 • 15:39

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Polícia Civil prende dois homens durante Operação Shamar em Corumbá

As prisões ocorreram no bairro Centro, após investigações apontarem o descumprimento reiterado de uma determinação judicial vigente

Da redação

Publicado em 08/08/2025 às 11:57

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Polícia Civil

A Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá prendeu, nesta semana, dois homens de 27 e 32 anos durante ação da Operação Shamar, mobilização nacional voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

As prisões ocorreram no bairro Centro, após investigações apontarem o descumprimento reiterado de uma determinação judicial vigente. De acordo com a equipe da DAM, um dos detidos ignorou decisão expressa imposta pela Justiça.

O Setor de Investigações Gerais da DAM (SIG/DAM) localizou e prendeu o investigado, que foi encaminhado à unidade policial para as providências legais.

A Operação Shamar é realizada por todas as Polícias Civis do país, com foco na repressão à violência de gênero e na responsabilização de autores de crimes contra mulheres. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul destaca que seguirá atuando para garantir o cumprimento da lei e proteger os direitos das vítimas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Operação conjunta reforça combate à criminalidade na fronteira de Corumbá

• Ibama avalia captura de onça que atacou ribeirinho em Corumbá

• Pantanal passa a integrar Rede Sismográfica com nova estação em Corumbá

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Operação

PM intensifica combate ao furto de gado na zona rural de Corumbá

Polícia

Homem é preso por descumprir medida protetiva em Corumbá

BR-262

Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

Dois bolivianos foram presos

Educação

Corumbá forma novos facilitadores em Justiça Restaurativa nas escolas

Publicidade

Bombeiros

Colisão entre motocicletas deixa dois feridos em Corumbá

ÚLTIMAS

Gratuito

Curso Novo Olhar do Detran-MS tem 100% de aprovação

O Novo Olhar oferece um acompanhamento mais individualizado, respeitando as diferentes realidades e vivências dos alunos

Conselho Estadual

FCO-MS aprova cartas empresariais em R$ 232 milhões

Foram aprovadas 110 cartas consultas, sendo 21 empresariais e 89 rurais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo