15 de Setembro de 2025 • 12:03

Golpista

Polícia prende suspeito de estelionato bancário em Corumbá

A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, com apoio da Delegacia de Ladário

Publicado em 15/09/2025 às 07:59

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (14), um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra clientes de instituições financeiras em Corumbá. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, com apoio da Delegacia de Ladário, após informações repassadas em tempo real pelo GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).

Imagens do circuito interno da Caixa Econômica Federal mostraram o suspeito abordando clientes dentro da agência. Os policiais se deslocaram imediatamente ao local, onde realizaram a prisão. Com ele, foi encontrado um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”, um cartão bancário em nome de uma vítima e dinheiro em espécie.

As diligências se estenderam até o hotel onde o homem estava hospedado. No quarto, os investigadores apreenderam três outros dispositivos “chupa-cabra”, duas máquinas de cartão, R$ 2 mil em dinheiro e adesivos falsos com números de “suporte técnico”, usados para enganar vítimas e obter dados sigilosos.

Segundo as apurações iniciais, o golpe funcionava com a retenção do cartão no caixa eletrônico por meio do dispositivo. O suspeito então se aproximava, oferecia ajuda e induzia a vítima a ligar para um número falso de suporte. Assim que a vítima deixava o local, o cartão era retirado e usado para saques e transações.

A vítima identificada no caso reconheceu o suspeito como autor do golpe ocorrido no mesmo dia. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização e apurar a extensão das ações criminosas em Mato Grosso do Sul e em outros estados.

