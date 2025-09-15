Polícia prende suspeito de estelionato bancário em Corumbá

A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, com apoio da Delegacia de Ladário
A Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã deste domingo (14), um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em aplicar golpes contra clientes de instituições financeiras em Corumbá. A ação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia Civil do município, com apoio da Delegacia de Ladário, após informações repassadas em tempo real pelo GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros).
Imagens do circuito interno da Caixa Econômica Federal mostraram o suspeito abordando clientes dentro da agência. Os policiais se deslocaram imediatamente ao local, onde realizaram a prisão. Com ele, foi encontrado um dispositivo conhecido como “chupa-cabra”, um cartão bancário em nome de uma vítima e dinheiro em espécie.
As diligências se estenderam até o hotel onde o homem estava hospedado. No quarto, os investigadores apreenderam três outros dispositivos “chupa-cabra”, duas máquinas de cartão, R$ 2 mil em dinheiro e adesivos falsos com números de “suporte técnico”, usados para enganar vítimas e obter dados sigilosos.
Segundo as apurações iniciais, o golpe funcionava com a retenção do cartão no caixa eletrônico por meio do dispositivo. O suspeito então se aproximava, oferecia ajuda e induzia a vítima a ligar para um número falso de suporte. Assim que a vítima deixava o local, o cartão era retirado e usado para saques e transações.
A vítima identificada no caso reconheceu o suspeito como autor do golpe ocorrido no mesmo dia. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem para identificar outros integrantes da organização e apurar a extensão das ações criminosas em Mato Grosso do Sul e em outros estados.
