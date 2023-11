Polícia Civil prende em flagrante suspeito de homicídio em Corumbá

Caso foi registrado na Delegacia / Divulgação

A Polícia Civil, por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, prendeu em flagrante um homem de 31 anos, suspeito de um homicídio ocorrido na última quinta-feira, 9, no bairro Nova Corumbá.

Conforme a Polícia, foi apurado que o motivo do homicídio se deu por um conflito familiar, uma vez familiares suspeitavam que o suspeito teria subtraídos alguns objetos da sogra da vítima.

A vítima juntamente com outro familiar foram atrás do suspeito, para que ele informasse onde teria vendido os itens que supostamente havia subtraído. Diante da situação, a vítima e o suspeito, que são cunhados, passaram a discutir, partindo para a agressão física, quando o autor desferiu uma facada no peito do rapaz que morreu.

Testemunhas presenciaram os fatos e acionaram o socorro e a Polícia Civil, que prontamente compareceu ao local juntamente com a Polícia Cientifica.

Foi constatado o óbito, e imediatamente a Polícia Civil, com as informações sobre a característica do suspeito, passou a diligenciar a fim de prendê-lo. Seguindo informações dadas pela população, o homem de 31 anos foi encontrado numa mata fechada, no morro próximo ao Fogo Atacadista, foi dada voz de prisão e conduzido à delegacia, onde ficará à disposição da justiça.