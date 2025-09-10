Polícia Civil prende passageira com quase 20kg de skunk em Corumbá

Divulgação/ Polícia Civil

Policiais civis do Setor de Investigação Geral (SIG) da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá prenderam em flagrante, na terça-feira (9), uma passageira de 20 anos que transportava aproximadamente 20 quilos de skunk em um ônibus de viagem. A ação fez parte da Operação Acero II e contou com apoio de informações de inteligência da Receita Federal.



A abordagem ocorreu por volta das 16h30, na Avenida Porto Carreiro, durante fiscalização a um ônibus da empresa Andorinha, que seguia de Corumbá para Campo Grande. A jovem apresentou respostas contraditórias sobre suas bagagens, afirmando ter apenas duas mochilas, enquanto o bilhete de despacho indicava três volumes.



No bagageiro, os policiais localizaram uma mala em nome da passageira. Questionada, ela admitiu que transportava droga. Na vistoria, foram encontrados 19 pacotes de skunk, embalados com pó branco para disfarçar o odor, totalizando 19,6 kg.



A passageira foi presa em flagrante e levada à 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, junto com dois celulares apreendidos que passarão por análise. A Polícia Civil continua investigando para identificar outros envolvidos e desarticular a rede criminosa responsável pelo transporte da droga.

