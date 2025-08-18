Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 11:53

Crime

Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Corumbá

O suspeito já era considerado foragido desde o início do ano

Da redação

Publicado em 18/08/2025 às 09:41

Atualizado em 18/08/2025 às 10:48

Delegacia da Polícia Civil de Corumbá / PCMS

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, prendeu no domingo (17) um homem de 31 anos, apontado como autor do homicídio de João Farias da Silva, de 53 anos, ocorrido em 13 de agosto na Rua Treze de Junho, região central da cidade.

Segundo as investigações, o suspeito abordou a vítima em via pública e, minutos depois, retornou armado, efetuando disparos que resultaram na morte de João Farias. A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas na região.

De acordo com a Polícia Civil, o crime teve motivação de caráter pessoal. O suspeito já era considerado foragido desde o início do ano, quando rompeu a tornozeleira eletrônica e deixou de cumprir medidas impostas pela Justiça. Contra ele havia um mandado de prisão expedido em outro processo.

Após o homicídio, a Polícia Civil reuniu provas e representou novamente pela prisão preventiva do investigado, pedido que foi deferido pelo Poder Judiciário. Durante diligências, o homem foi localizado, preso e encaminhado à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que o caso é tratado como crime passional, sem ligação com organizações criminosas.

