Polícia Civil prende traficante em flagrante no município de Corumbá

Na manhã desta terça-feira,6, a Seção de Investigações Gerais (SIG), da Delegacia de Polícia Civil de Ladário, com o apoio dos policiais da 1ª DP de Corumbá e da Polícia Penal, realizou a prisão em flagrante de um homem de 23 anos.

A equipe SIG realizava diligência investigativa com base em denúncias feitas no telefone da Delegacia de Ladário, no qual os denunciantes afirmavam que não suportavam mais o constante comércio de entorpecentes realizado pelo suspeito que utilizava sua residência como ponto de venda de drogas, atraindo para as redondezas diversos usuários.

Após monitoramento do ponto de venda de drogas, a equipe teve êxito em prender em flagrante o indivíduo, suspeito de comercializar e distribuir entorpecentes na região de Ladário e Corumbá. Com o homem foram encontradas porções de maconha, várias trouxinhas e papelotes contendo cocaína e pasta-base de cocaína, além de peneira, plástico e tesoura utilizados na preparação dos entorpecentes para a venda.

O suspeito foi autuado em flagrante pelo crime hediondo de tráfico de drogas e após sua prisão, foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil ressalta a importância que o Disque Denúncia tem no combate aos mais diversos crimes, demonstrando que a população pode comunicar às autoridades não só a prática de delitos, mas também indicar para as autoridades pessoas procuradas pela justiça que se encontram foragidas. Para quaisquer informações ou denúncias, a Delegacia de Ladário conta com o número (67) 3226-1090. O sigilo da identidade e número telefônico serão mantidos.