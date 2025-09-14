Polícia Civil realiza operação de fiscalização em bares e conveniências de Corumbá

Divulgação Polícia Civil

Na noite de sexta-feira (12), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, realizou uma operação de fiscalização em bares e conveniências da cidade. A ação contou com apoio da Guarda Municipal, da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), do setor de Posturas da Prefeitura e da Fundação de Meio Ambiente, que ficou responsável pela medição dos níveis de ruído.

O objetivo foi verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão sonora, além de orientar proprietários e funcionários sobre as exigências legais e possíveis penalidades em caso de irregularidades.

Segundo o delegado Guilherme Oliveira Pena, a iniciativa busca garantir segurança e tranquilidade à população. “Queremos assegurar que os estabelecimentos atuem dentro da legalidade e respeitem o sossego público. O trabalho integrado entre os órgãos é essencial para alcançar resultados efetivos e beneficiar toda a comunidade”, destacou.

A Polícia Civil informou que novas fiscalizações devem ser realizadas como parte de um plano contínuo de combate a irregularidades e prevenção de crimes relacionados à desordem urbana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!