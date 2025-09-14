Acessibilidade

14 de Setembro de 2025 • 14:19

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Polícia Civil realiza operação de fiscalização em bares e conveniências de Corumbá

O objetivo foi verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão sonora

Redação

Publicado em 14/09/2025 às 10:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação Polícia Civil

Na noite de sexta-feira (12), a Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Corumbá, realizou uma operação de fiscalização em bares e conveniências da cidade. A ação contou com apoio da Guarda Municipal, da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), do setor de Posturas da Prefeitura e da Fundação de Meio Ambiente, que ficou responsável pela medição dos níveis de ruído.

O objetivo foi verificar a regularidade dos alvarás de funcionamento e o cumprimento das normas referentes à emissão sonora, além de orientar proprietários e funcionários sobre as exigências legais e possíveis penalidades em caso de irregularidades.

Segundo o delegado Guilherme Oliveira Pena, a iniciativa busca garantir segurança e tranquilidade à população. “Queremos assegurar que os estabelecimentos atuem dentro da legalidade e respeitem o sossego público. O trabalho integrado entre os órgãos é essencial para alcançar resultados efetivos e beneficiar toda a comunidade”, destacou.

A Polícia Civil informou que novas fiscalizações devem ser realizadas como parte de um plano contínuo de combate a irregularidades e prevenção de crimes relacionados à desordem urbana.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Acebos

Corumbá repassa R$167,5 mil à Associação Cultural Oliveira Somos Nós

Geral

Moinho Cultural recebe mais de R$ 100 mil em emendas parlamentares em Corumbá

Sorte

Apostador de Corumbá acerta quina da Mega e leva R$ 63 mil

Os números sorteados foram: 17- 21 34 52 55 60

Modernidade

Todas as linhas do transporte coletivo em Corumbá terão Wi-Fi, anuncia prefeitura

Publicidade

Integração

Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá

ÚLTIMAS

Turismo

MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação

Meio Ambiente

Distrito de Palmeiras realiza 2º plantio de mudas com crianças da escola Nero Menezes

Ação acontece nesta sexta-feira (19) em celebração ao Dia da Árvore, comemorado em 21 de setembro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo