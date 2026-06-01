Polícia inaugura Sala Lilás para acolher vítimas de violência em Corumbá

As Salas Lilases são ambientes exclusivos instalados dentro das unidades da Polícia Civil e estruturados para oferecer acolhimento em local reservado / Divulgação/Governo de MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou em Corumbá mais uma Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado, sigiloso e especializado de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou sexual. Com a nova unidade, instalada na 1ª Delegacia de Polícia do município, o Estado passa a contar com 66 Salas Lilases em funcionamento.

A ampliação da rede reforça a política do Governo do Estado voltada à interiorização do atendimento especializado às vítimas de violência, garantindo espaços adequados para acolhimento e escuta qualificada em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, além de autoridades estaduais e municipais.

Representando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o coronel Wagner Ferreira destacou que a expansão das Salas Lilases fortalece a rede de proteção às vítimas e amplia o acesso a serviços especializados no interior do Estado.

"Estamos ampliando uma estrutura que garante acolhimento, proteção e respeito às vítimas. A Sala Lilás representa o compromisso das instituições de segurança pública com um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente", afirmou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, ressaltou que o espaço foi concebido para oferecer condições adequadas de atendimento em momentos de grande vulnerabilidade.

"Além da investigação dos crimes, é fundamental que a vítima encontre um ambiente seguro e preparado para acolhê-la. As Salas Lilases foram criadas justamente para proporcionar esse atendimento diferenciado, preservando a dignidade e a privacidade de quem procura ajuda", destacou.

De acordo com a assessora especializada de Projetos da Polícia Civil, delegada Elaine Benicasa, a implantação da unidade em Corumbá integra uma estratégia estadual de fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres.

"A expansão das Salas Lilases está alinhada à política do Governo do Estado de ampliar o atendimento especializado e humanizado às mulheres em todo o território sul-mato-grossense, garantindo acesso mais próximo e qualificado às vítimas de violência", explicou.

As Salas Lilases são ambientes exclusivos instalados dentro das unidades da Polícia Civil e estruturados para oferecer acolhimento em local reservado, com atendimento realizado por profissionais capacitados para lidar com situações de violência doméstica, familiar e sexual. O objetivo é proporcionar maior segurança, privacidade e conforto durante o registro da ocorrência e os encaminhamentos necessários à rede de proteção.

Referência nacional na área de atendimento humanizado, Mato Grosso do Sul foi um dos estados pioneiros na implantação das Salas Lilases. O modelo passou a ser adotado em diferentes regiões do país e integra as ações de enfrentamento à violência contra a mulher desenvolvidas pelas forças de segurança estaduais.

Com a inauguração da unidade de Corumbá, a Polícia Civil amplia a cobertura da rede especializada e fortalece o acesso das vítimas aos serviços de proteção, acolhimento e garantia de direitos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!