Polícia inaugura Sala Lilás para acolher vítimas de violência em Corumbá

A implantação da unidade em Corumbá integra uma estratégia estadual de fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres
As Salas Lilases são ambientes exclusivos instalados dentro das unidades da Polícia Civil e estruturados para oferecer acolhimento em local reservado / Divulgação/Governo de MS
A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul inaugurou em Corumbá mais uma Sala Lilás, espaço destinado ao atendimento humanizado, sigiloso e especializado de mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou sexual. Com a nova unidade, instalada na 1ª Delegacia de Polícia do município, o Estado passa a contar com 66 Salas Lilases em funcionamento.
A ampliação da rede reforça a política do Governo do Estado voltada à interiorização do atendimento especializado às vítimas de violência, garantindo espaços adequados para acolhimento e escuta qualificada em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul.
A cerimônia de inauguração contou com a presença do secretário-executivo de Segurança Pública da Sejusp, coronel Wagner Ferreira da Silva, do delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, além de autoridades estaduais e municipais.
Representando a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o coronel Wagner Ferreira destacou que a expansão das Salas Lilases fortalece a rede de proteção às vítimas e amplia o acesso a serviços especializados no interior do Estado.
"Estamos ampliando uma estrutura que garante acolhimento, proteção e respeito às vítimas. A Sala Lilás representa o compromisso das instituições de segurança pública com um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente", afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil, Lupérsio Degerone Lúcio, ressaltou que o espaço foi concebido para oferecer condições adequadas de atendimento em momentos de grande vulnerabilidade.
"Além da investigação dos crimes, é fundamental que a vítima encontre um ambiente seguro e preparado para acolhê-la. As Salas Lilases foram criadas justamente para proporcionar esse atendimento diferenciado, preservando a dignidade e a privacidade de quem procura ajuda", destacou.
De acordo com a assessora especializada de Projetos da Polícia Civil, delegada Elaine Benicasa, a implantação da unidade em Corumbá integra uma estratégia estadual de fortalecimento das políticas públicas de proteção às mulheres.
"A expansão das Salas Lilases está alinhada à política do Governo do Estado de ampliar o atendimento especializado e humanizado às mulheres em todo o território sul-mato-grossense, garantindo acesso mais próximo e qualificado às vítimas de violência", explicou.
As Salas Lilases são ambientes exclusivos instalados dentro das unidades da Polícia Civil e estruturados para oferecer acolhimento em local reservado, com atendimento realizado por profissionais capacitados para lidar com situações de violência doméstica, familiar e sexual. O objetivo é proporcionar maior segurança, privacidade e conforto durante o registro da ocorrência e os encaminhamentos necessários à rede de proteção.
Referência nacional na área de atendimento humanizado, Mato Grosso do Sul foi um dos estados pioneiros na implantação das Salas Lilases. O modelo passou a ser adotado em diferentes regiões do país e integra as ações de enfrentamento à violência contra a mulher desenvolvidas pelas forças de segurança estaduais.
Com a inauguração da unidade de Corumbá, a Polícia Civil amplia a cobertura da rede especializada e fortalece o acesso das vítimas aos serviços de proteção, acolhimento e garantia de direitos.
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