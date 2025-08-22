Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:35

Buscar

Últimas notícias
X
Ocorrência

Polícia Militar apreende revólver durante operação em Corumbá

O revólver estava carregado com seis munições intactas e acompanhado de um coldre

Da redação

Publicado em 22/08/2025 às 10:41

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ PM

Durante a 18ª edição da Operação Força Total, realizada na noite de quinta-feira (21), equipes da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre .38 Special no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Segundo a PM, o armamento foi localizado no assoalho do lado do motorista de um veículo estacionado em local ermo, durante patrulhamento da guarnição. O revólver estava carregado com seis munições intactas e acompanhado de um coldre.

Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo abordado. O homem, o automóvel e o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva e ameaçar ex

• Homem é preso em Corumbá durante operação nacional contra fraudes virtuais

• Prefeitura de Corumbá inicia fiscalização de alvarás em 2025

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

PM reforça efetivo em Corumbá e Ladário e registra queda nos casos de roubo

Fogo

Incêndio atinge residência no bairro Corumbella em Corumbá

Bombeiros

Adolescente sofre queimaduras em incêndio na cozinha

Santa Casa retoma atendimentos de mamografia em Corumbá

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferida em Corumbá

Publicidade

Ventania

Bombeiros atendem duas ocorrências de queda de árvores em Corumbá

ÚLTIMAS

Vozes

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

Audiência pública busca ouvir demandas coletivas e fortalecer o diálogo com a comunidade local

Sorte

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 28 milhões

Números sorteados foram: 02 - 37 - 38 - 46 - 52 - 55

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo