Polícia Militar apreende revólver durante operação em Corumbá

O revólver estava carregado com seis munições intactas e acompanhado de um coldre
Divulgação/ PM
Durante a 18ª edição da Operação Força Total, realizada na noite de quinta-feira (21), equipes da Força Tática do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam um revólver calibre .38 Special no bairro Popular Nova, em Corumbá.
Segundo a PM, o armamento foi localizado no assoalho do lado do motorista de um veículo estacionado em local ermo, durante patrulhamento da guarnição. O revólver estava carregado com seis munições intactas e acompanhado de um coldre.
Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo abordado. O homem, o automóvel e o material apreendido foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.
