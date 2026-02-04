Acessibilidade

04 de Fevereiro de 2026 • 14:44

Polícia Militar atende ocorrência de perturbação do sossego em Ladário

O atendimento foi realizado pela Rádio Patrulha durante a madrugada de segunda-feira (2)

Da redação

Publicado em 04/02/2026 às 09:59

Atualizado em 04/02/2026 às 10:48

Divulgação/ PM

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de perturbação do sossego alheio no município de Ladário, após ser acionada para averiguar denúncia de som alto em área residencial. O atendimento foi realizado pela Rádio Patrulha durante a madrugada de segunda-feira (2).

No endereço informado, na Rua Victor Urt, Setor 5, um morador de 66 anos relatou que o barulho excessivo vinha de uma residência vizinha e informou aos policiais que desejava representar formalmente contra o responsável pelo som, um jovem de 20 anos.

Diante da situação, a guarnição orientou o responsável pelo imóvel sobre as medidas legais adotadas em casos desse tipo e informou que ele seria encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com o aparelho de som, para os procedimentos cabíveis.

