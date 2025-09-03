Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Divulgação/ PM

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) na madrugada desta quarta-feira (3), no bairro Popular Nova, em Corumbá. A vítima relatou ter sido ameaçada e perseguida pelo companheiro, que teria chegado à residência alterado, sob efeito de álcool e drogas.



Segundo o registro policial, diante da situação de risco, a vítima buscou ajuda junto a vizinhos, que acionaram a PM. A equipe de Rádio Patrulha realizou o atendimento, localizou o suspeito e conduziu as partes à Delegacia de Polícia de Corumbá para as providências legais.

