Polícia Militar atende ocorrência de violência doméstica em Corumbá

A vítima relatou ter sido ameaçada e perseguida pelo companheiro
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) na madrugada desta quarta-feira (3), no bairro Popular Nova, em Corumbá. A vítima relatou ter sido ameaçada e perseguida pelo companheiro, que teria chegado à residência alterado, sob efeito de álcool e drogas.
Segundo o registro policial, diante da situação de risco, a vítima buscou ajuda junto a vizinhos, que acionaram a PM. A equipe de Rádio Patrulha realizou o atendimento, localizou o suspeito e conduziu as partes à Delegacia de Polícia de Corumbá para as providências legais.
