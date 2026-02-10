Polícia Militar intervém em tumulto durante carnaval em Ladário

Divulgação/ PM

Durante o policiamento do evento carnavalesco em Ladário, a Polícia Militar interveio na madrugada deste sábado, por volta de 1h, após identificar um tumulto entre participantes da festividade. A ação ocorreu para conter agressões e restabelecer a ordem no local.



De acordo com as informações, a equipe policial realizava patrulhamento ostensivo quando visualizou indivíduos em vias de fato. Diante da situação, foi necessária a intervenção imediata para cessar as agressões. Em razão da resistência inicial dos envolvidos, os policiais utilizaram spray de pimenta de forma controlada, o que possibilitou a dispersão do grupo e a normalização do ambiente.



Após a intervenção, os envolvidos foram encaminhados para triagem policial, onde foram identificados e ouvidos. Conforme apurado, o desentendimento teve início após um pedido para que um cigarro fosse apagado, em razão de incômodo causado pela fumaça, situação que evoluiu para agressões mútuas. Um terceiro indivíduo teria intervido com a intenção de retirar um amigo do conflito.



Concluídos os procedimentos e não havendo interesse em representação por parte dos envolvidos, bem como inexistindo elementos que justificassem a condução à Delegacia de Polícia, todos foram orientados e liberados, retornando às suas residências.



A Polícia Militar informou ainda que o 6º Batalhão segue atuando no policiamento do Carnaval de Ladário e que o efetivo será reforçado, com atuação integrada a outras instituições, visando à manutenção da ordem pública e à segurança durante o evento.

