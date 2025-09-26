Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:41

Polícia

Polícia Militar prende foragido da Justiça em Corumbá

A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (26)

Da redação

Publicado em 26/09/2025 às 08:42

Divulgação/ PM

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado pela Polícia Militar durante patrulhamento ostensivo em Corumbá. A ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (26), quando a equipe de Rádio Patrulha do 6º BPM abordou o indivíduo e realizou a checagem de seus dados no sistema.

Na verificação, foi confirmado que havia contra ele um mandado expedido pela 1ª Vara Cível da Comarca de Corumbá, referente ao processo nº 0804328-03.2023.8.12.0008. O foragido foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do município, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a corporação, a ação reforça a importância do patrulhamento ostensivo, que contribui para a retirada de circulação de pessoas em situação irregular perante a lei e aumenta a sensação de segurança da população.

