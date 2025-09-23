Polícia Militar recupera motocicleta furtada em Corumbá

Divulgação/ PM

A Polícia Militar recuperou, na manhã desta segunda-feira (22), uma motocicleta furtada durante a madrugada em Corumbá. O veículo foi localizado por volta das 5h50 na Alameda Brasil, após denúncia de um morador de 62 anos.



O homem acionou o Copom ao perceber que a motocicleta estava caída em frente a um terreno baldio, próximo à sua residência. A equipe da Rádio Patrulha 1 (RP1) foi até o local, constatou que se tratava do veículo furtado e realizou a apreensão.



A motocicleta foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde será feito o procedimento legal e a devolução ao proprietário.



A corporação orienta que qualquer situação suspeita ou veículo abandonado seja comunicada pelo telefone 190, reforçando que a rapidez no acionamento contribui para a recuperação de bens furtados ou roubados.

