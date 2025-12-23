Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:57

Ocorrência

Polícia Militar recupera veículo roubado durante ação em Corumbá

A ocorrência foi atendida por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 09:59

Divulgação/ PM

Uma ação integrada da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou na recuperação de um veículo com registro de roubo, no município de Corumbá, na tarde de segunda-feira (22). A ocorrência foi atendida por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar, após denúncia de que um automóvel possivelmente clonado estaria se deslocando com a intenção de atravessar a fronteira com a Bolívia.

A equipe policial foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e, de posse das informações, iniciou diligências pela cidade. Com apoio da Receita Federal, os militares localizaram e abordaram um Fiat Strada, em via urbana, que apresentava as mesmas características descritas na denúncia.

Durante a abordagem, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a procedência do veículo e não conseguiu informar dados básicos sobre a aquisição nem identificar o real proprietário. Diante das inconsistências, os policiais realizaram consultas e verificações técnicas, constatando irregularidades no número do chassi.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliou na identificação do número original do chassi. Após as diligências, foi confirmado que o automóvel possuía registro de roubo no Estado de Minas Gerais.

O Fiat Strada foi entregue à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão adotadas as providências legais cabíveis.

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente

Política pública

Programa inédito cria normas e garante repasse à educação especial

Riedel destacou que houve muita tranquilidade ao discutir cada ponto com as entidades e colocar esta parceria no papel

