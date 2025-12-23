Polícia Militar recupera veículo roubado durante ação em Corumbá

A ocorrência foi atendida por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar
Divulgação/ PM
Uma ação integrada da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul resultou na recuperação de um veículo com registro de roubo, no município de Corumbá, na tarde de segunda-feira (22). A ocorrência foi atendida por uma equipe do 6º Batalhão de Polícia Militar, após denúncia de que um automóvel possivelmente clonado estaria se deslocando com a intenção de atravessar a fronteira com a Bolívia.
A equipe policial foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e, de posse das informações, iniciou diligências pela cidade. Com apoio da Receita Federal, os militares localizaram e abordaram um Fiat Strada, em via urbana, que apresentava as mesmas características descritas na denúncia.
Durante a abordagem, o condutor apresentou versões contraditórias sobre a procedência do veículo e não conseguiu informar dados básicos sobre a aquisição nem identificar o real proprietário. Diante das inconsistências, os policiais realizaram consultas e verificações técnicas, constatando irregularidades no número do chassi.
O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência contou ainda com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que auxiliou na identificação do número original do chassi. Após as diligências, foi confirmado que o automóvel possuía registro de roubo no Estado de Minas Gerais.
O Fiat Strada foi entregue à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão adotadas as providências legais cabíveis.
