Polícia prende foragido e recupera bens em Ladário

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Ladário, realizou nesta terça-feira (30) três ações distintas que resultaram em prisões e apreensões relacionadas a diferentes crimes no município.



Na primeira ocorrência, os policiais cumpriram mandado de prisão contra um homem de 46 anos, condenado por homicídio qualificado no Estado de Mato Grosso. Foragido da Justiça, ele foi localizado em Ladário e encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá pena em regime fechado.



Em outra ação, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) recuperou uma bicicleta furtada no dia 16 de setembro, nas dependências da Biblioteca do SESI, no Bairro Mutirão. O objeto — uma bicicleta feminina, marca Colli, cor branca, aro 29, com 21 marchas e banco preto — havia sido levado enquanto estava estacionado no local. Após diligências, a suspeita de envolvimento no crime foi identificada, e a bicicleta devolvida à proprietária.



Na terceira atuação, os policiais localizaram um veículo Chevrolet Onix branco, alvo de estelionato ocorrido em 2019, em Campo Grande. O automóvel havia sido adquirido por meio de financiamento fraudulento em nome da vítima. Durante abordagem, um homem de 48 anos foi encontrado na posse do carro e admitiu ter adquirido o veículo de forma informal, com conhecimento de sua origem ilícita. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação.

