04 de Dezembro de 2025 • 14:44

Ocorrência

Polícia recupera bicicleta furtada e prende dois em Ladário

A ação foi conduzida pela Delegacia de Ladário, após análise de imagens de câmeras de segurança

Publicado em 04/12/2025 às 10:20

Atualizado em 04/12/2025 às 10:25

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul recuperou, nesta quarta-feira, uma bicicleta furtada durante a madrugada e prendeu dois homens envolvidos no crime, um por furto e outro por receptação. A ação foi conduzida pela Delegacia de Ladário, após análise de imagens de câmeras de segurança que registraram toda a movimentação do autor.

Segundo a investigação, o furto ocorreu quando o suspeito abriu o portão da residência da vítima e subtraiu a bicicleta. As câmeras da região captaram o indivíduo caminhando às 23h59 e retornando poucos minutos depois, já conduzindo o objeto furtado.

Com base nas características registradas no vídeo, os policiais identificaram o autor, que é conhecido por outros furtos na cidade. Ele foi localizado usando as mesmas roupas das gravações e confessou o crime, afirmando ter vendido a bicicleta a um segundo homem.

A equipe localizou o receptador, que admitiu ter comprado a bicicleta por R$ 30,00. O objeto estava nos fundos da casa dele, parcialmente desmontado. Ambos foram encaminhados em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil de Ladário.

