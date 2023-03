Polícia recupera objetos roubados após anuncio de venda na internet

Objetos foram recuperados / Divulgação

A Polícia Civil por intermédio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) recuperou objetos roubados em Corumbá e que estavam sendo vendidos na internet em Campo Grande. O valor dos itens recuperados chega a R$ 1,5 mil.

Segundo a Polícia, a operação foi realizada nessa terça-feira (28), após um roubo ocorrido no dia 7 de fevereiro, em Corumbá.

A vítima que é moradora da Cidade Branca teria encontrado anúncio na internet dos seus pertences subtraídos e acionou a Polícia.

Os investigadores de Campo Grande iniciaram as diligências a fim de recuperá-los. Eles foram até o bairro Aero Rancho, em Campo Grande e conseguiram identificar um dos possíveis autores do crime de roubo e recuperar dois microfones e uma maleta avaliados no valor RS 1.500,00.

O caso segue sendo investigado.