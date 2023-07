Ponte na MS-184 em Corumbá é interditada para manutenção

Divulgação

A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) informou que vai interditar para manutenção, a partir desta segunda-feira (10), a ponte de madeira sobre a vazante XLIX, na MS-184, na região do Passo do Lontra, em Corumbá.

Os reparos serão executados na cabeceira da estrutura e devem durar oito dias.

Neste período, condutores que precisarem acessar o trecho “Curva do Leque-Passo do Lontra” terão como caminho alternativo a MS-432, no distrito de Albuquerque.

Assim que os serviços forem concluídos, a ponte será liberada.