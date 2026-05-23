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ALERTA NAS ESTRADAS

Ponte sobre o Rio Miranda na MS-345 fica totalmente interditada neste sábado (23)

Bloqueio na Estrada do 21 vai das 6h às 14h para manutenção estrutural; após esse horário, tráfego retorna no sistema "pare e siga" para veículos de até 10 toneladas

Graziella Franco

Publicado em 23/05/2026 às 12:15

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Quem planeja trafegar pela Estrada do 21 (MS-345) em direção a Bonito ou circular pelo distrito de Águas do Miranda neste sábado (23) precisa recalcular o horário da viagem. A ponte sobre o Rio Miranda passará por uma interdição total das 6h às 14h.

A interrupção temporária do fluxo é necessária para a substituição do neoprene da cortina da ponte. Por questões de segurança e exigências técnicas, a execução dessa etapa exige o bloqueio completo do trânsito de veículos.

Liberação com restrições após as 14h

Assim que o bloqueio total for encerrado às 14h, a circulação de veículos será retomada, mas continuará operando sob o esquema de restrições que já vinha sendo adotado na rodovia:

  • Sistema Pare e Siga: O tráfego flui em meia pista por vez.

  • Limite de Peso: Passagem permitida apenas para veículos leves, caminhonetes e caminhões de pequeno porte com peso máximo de até 10 toneladas.

  • Fluxo Controlado: É permitida a passagem de apenas um veículo por vez sobre a estrutura.

Investimento de R$ 3,3 milhões em segurança

A intervenção é coordenada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul) e conta com um investimento de R$ 3.309.408,68. O objetivo do Governo do Estado é realizar uma recuperação estrutural completa na ponte de concreto, que foi erguida originalmente pelo Exército Brasileiro em 1967, décadas antes da pavimentação da rodovia.

"É uma recuperação estrutural completa, feita com critérios técnicos rigorosos. Nosso objetivo é entregar uma ponte recondicionada, segura e preparada para atender a demanda atual e futura da região", destacou o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog) reforça que o transtorno temporário é indispensável para garantir a estabilidade definitiva da travessia, que atende diariamente moradores locais, o escoamento de produtores rurais e o fluxo de turistas da região de Bonito e Anastácio.

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