Ponte sobre rio Paraguai tem interdições a partir deste fim de semana

Tráfego na ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá novas interdições programadas durante o mês de agosto / Saul Schramm/Arquivo/Secom-MS

A ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá a primeira das novas interdições programadas para agosto a partir deste fim de semana. O tráfego será interrompido às 17h deste sábado (15) e a previsão é de liberação às 12h de domingo (16).

A medida faz parte do cronograma das obras de recuperação estrutural da ponte, conduzidas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em cooperação técnica com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Os trabalhos, iniciados em abril, avançaram para a etapa de concretagem da laje da estrutura. As interrupções temporárias são necessárias para garantir a segurança durante a execução dos serviços.

Além deste fim de semana, estão previstas outras duas interdições ao longo do mês:

22 de agosto (sábado), às 17h, até 23 de agosto (domingo), às 12h;

29 de agosto (sábado), às 17h, até 30 de agosto (domingo), às 12h.

A ponte é um importante ponto de ligação para Corumbá e para o acesso ao Pantanal. Por isso, as equipes responsáveis orientam os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e respeitarem a sinalização instalada na região durante os períodos de bloqueio.

