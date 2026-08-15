Ponte sobre rio Paraguai tem interdições a partir deste fim de semana

Primeiro bloqueio começa às 17h deste sábado; outras duas interdições estão previstas neste mês
Tráfego na ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá novas interdições programadas durante o mês de agosto / Saul Schramm/Arquivo/Secom-MS
A ponte sobre o rio Paraguai, na BR-262, em Corumbá, terá a primeira das novas interdições programadas para agosto a partir deste fim de semana. O tráfego será interrompido às 17h deste sábado (15) e a previsão é de liberação às 12h de domingo (16).
A medida faz parte do cronograma das obras de recuperação estrutural da ponte, conduzidas pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) em cooperação técnica com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).
Os trabalhos, iniciados em abril, avançaram para a etapa de concretagem da laje da estrutura. As interrupções temporárias são necessárias para garantir a segurança durante a execução dos serviços.
Além deste fim de semana, estão previstas outras duas interdições ao longo do mês:
22 de agosto (sábado), às 17h, até 23 de agosto (domingo), às 12h;
29 de agosto (sábado), às 17h, até 30 de agosto (domingo), às 12h.
A ponte é um importante ponto de ligação para Corumbá e para o acesso ao Pantanal. Por isso, as equipes responsáveis orientam os motoristas a programarem os deslocamentos com antecedência e respeitarem a sinalização instalada na região durante os períodos de bloqueio.
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