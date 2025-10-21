Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

A ação foi realizada com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade do monumento, sem danos ao restante da construção.
Divulgação
Uma operação coordenada pela Defesa Civil Municipal resultou na retirada controlada da parte afetada da estrutura do Portal de entrada de Corumbá. A ação foi realizada com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade do monumento, sem danos ao restante da construção.
O procedimento ocorreu com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), que realizaram a sinalização e o controle do tráfego durante o trabalho.
Para viabilizar o posicionamento do guindaste, foi necessária a interrupção momentânea do acesso a Ladário e a adoção do sistema “pare e siga” no sentido Corumbá.
A operação foi concluída com êxito e o trânsito já está normalizado no local.
