21 de Outubro de 2025 • 12:01

Portal de entrada de Corumbá passa por remoção parcial

A ação foi realizada com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade do monumento, sem danos ao restante da construção.

Da redação

Publicado em 21/10/2025 às 10:57

Divulgação

Uma operação coordenada pela Defesa Civil Municipal resultou na retirada controlada da parte afetada da estrutura do Portal de entrada de Corumbá. A ação foi realizada com o objetivo de garantir a segurança viária e a integridade do monumento, sem danos ao restante da construção.

O procedimento ocorreu com apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos e da Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat), que realizaram a sinalização e o controle do tráfego durante o trabalho.

Para viabilizar o posicionamento do guindaste, foi necessária a interrupção momentânea do acesso a Ladário e a adoção do sistema “pare e siga” no sentido Corumbá.

A operação foi concluída com êxito e o trânsito já está normalizado no local.

