Povo das Águas atende moradores da região do Taquari a partir de domingo

O Programa Povo das Águas é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá vai atender os ribeirinhos da região do Taquari com o Programa Social Povo das Águas a partir deste domingo, 18 de junho, quando a equipe que integra a Ação Social estará no Porto Sete Irmãos, das 8h às 12 horas. Nesta data serão assistidos os moradores do Rio Negrinho.

Na segunda-feira, 19, o trabalho será realizado com os ribeirinhos do Corixão, na casa do Senhor Caetano, também das 8h às 12 horas. No dia 20, terça-feira, no mesmo horário, os servidores estarão na casa do casal Alexandre e Nele, no Cedrinho. Na quarta-feira, 21, as colônias do Cedro e Limãozinho serão assistidas na Escola Municipal Nazaré, das 8h às 12 horas.

Na quinta-feira, 22, o atendimento será na Escola Municipal Santa Aurélia, onde estarão os ribeirinhos da colônia São Domingos. Encerrando a ação, na sexta-feira, 23, a equipe da Prefeitura estará na Escola Municipal Sebastião Rolon, das 8h às 12 horas, assistindo os moradores da colônia do Bracinho.

O Programa Povo das Águas é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e conta com a participação das secretarias municipais de Saúde, Educação, Segurança (Defesa Civil) e de Governo. A ação é totalmente realizada com recursos próprios da Prefeitura.