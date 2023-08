Povo das Águas atende moradores da região do Taquari a partir de terça-feira, dia 15

Divulgação

Prefeitura de Corumbá vai atender os ribeirinhos da região do Taquari com o Programa Social Povo das Águas a partir da terça-feira, 15 de agosto, quando a equipe que integra a Ação Social estará na Casa do Senhor Alexandre, das 08h às 12 horas, atendendo aos moradores do Cedrinho.

Na quarta-feira, 16, o trabalho será realizado com os moradores do Corixão, das 08h às 12 horas, na Casa do Senhor Caetano. Na quinta, dia 17, os servidores estarão no Porto 7 Irmãos, atendendo as famílias moradoras na região do Rio Negrinho, também das 08h às 12 horas.

Na sexta-feira, 18, o atendimento será na Escola Municipal Santa Nazaré, das 08h à 12h, para os moradores da Colônia do Cedro e Limãozinho. No sábado, 19 de agosto, a equipe do Povo das Águas estará na Escola Municipal Sebastião Rolon, das 08h às 12 horas, assistindo aos moradores da Colônia do Bracinho.

Os trabalhos encerram no domingo, dia 20, na Escola Municipal Santa Aurélia, com atendimento aos moradores da Colônia São Domingos, das 08h às 12 horas.

Equipe da Defensoria Pública da União (DPU – CG/MS), para assuntos jurídicos, também integra o Povo das Águas. O cronograma poderá sofrer alterações na ordem dos atendimentos, dependendo das condições de acesso até o dia estabelecido para cada região.

O Programa Povo das Águas é coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e conta com a participação das secretarias municipais de Saúde, Educação, Segurança (Defesa Civil) e de Governo. A ação é totalmente realizada com recursos próprios da Prefeitura.