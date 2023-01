Povo das Águas atenderá ribeirinhos do Alto Pantanal a partir do dia 13

Visão de Corumbá / (Foto: Divulgação)

O Programa Social Povo das Águas, desenvolvido pela Prefeitura de Corumbá, atenderá entre os dias 13 e 19 de janeiro as famílias residentes na região do Alto Pantanal. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania.

Na sexta-feira (13) os atendimentos serão nas regiões do Tagiloma; Tuiuiú e Piuval. Os serviços prestados, na subida, acontecerão nos Portos Tagiloma; Tuiuiú; Piuval e Capim Gordura. No sábado, 14 de janeiro, vão ser atendidos os ribeirinhos da região do Castelo no Porto do Zequinha das 08h às 12 horas. O domingo (15), reserva atendimentos na região da Ilha Verde e do Paraguai Mirim, no Porto Parada Dura, das 08h às 13 horas.

Na segunda-feira (16), a prestação dos serviços será nas regiões do Porto São Francisco e Mato Grande, na Casa da Dona Marvina, das 07h às 11 horas. Das 14h30 às 17h30 o atendimento será no Porto São Pedro, para os moradores das regiões ribeirinhas do Bonfim; Chané e Porto São Pedro. Para a terça-feira (17), a equipe do Povo das Águas vai atender as famílias das regiões do Amolar; Porto do Binega e Barra do São Lourenço. Os serviços serão das 07h às 12 horas na Escola da Barra do São Lourenço.

Na quarta-feira (18), o atendimento será na região do Rio São Lourenço. Das 07h às 11h o serviço vai ser prestado no Porto Novo Horizonte, na Casa do senhor Ramão Godói. Das 14h às 16 horas será na Casa do João e da Maria, no Porto Mangueiral. Os atendimentos na quinta-feira (19), serão na região Domingos Ramos, das 08h às 12 horas, no Sítio Talismã do senhor Artur.

O Programa Social Povo das Águas atende famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense com ações médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções.