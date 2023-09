Povo das Águas atendeu 214 famílias durante ação na região do Baixo Pantanal

Foram realizados 151 atendimentos médicos / Divulgação

O programa social Povo das Águas levou atendimento a 214 famílias durante ação executada de 1 a 5 de setembro na região do Baixo Pantanal. Neste período, a equipe multidisciplinar da Prefeitura de Corumbá atendeu a ribeirinhos que vivem no Porto Formigueiro, Porto da Manga, Porto Esperança, Forte Coimbra e Porto Morrinho.

Foram realizados 151 atendimentos médicos, 205 atendimentos de enfermagem, 33 atendimentos odontológicos e 36 procedimentos odontológicos, além da entrega de 145 kits de escovação dentária e 75 aplicações de flúor. Houve a aplicação 224 doses de vacinas de rotina em 87 pessoas. Também foram aplicadas 51 doses de vacinas contra a covid-19 e 35 contra influenza H1N1. A equipe da Saúde Municipal também realizou 03 visitas domiciliares e fez 02 curativos.

O Povo das Águas ainda fez o atendimento a 19 urgências de pessoas com pressão alta. Cinco ribeirinhos receberam medicação injetável e para 09 pessoas houve necessidade de administração de medicação endovenosa. Foram promovidas 05 palestras com orientações em saúde.

Durante os trabalhos na região do Baixo Pantanal foram 28 ações de planejamento familiar (medicação); 62 atendimentos para hipertensão arterial (medicação) e 12 em saúde mental; 04 gestantes foram atendidas. Também foi realizado o atendimento médico de 28 crianças e administração de vitamina A para 04 pessoas. Foram realizados 02 testes rápidos de gravidez e atendidos 23 pacientes com HA/DM e 03 DM.

O CRAS Itinerante realizou o atendimento a 214 famílias totalizando 717 pessoas; também promoveu 214 encaminhamentos e orientações; 09 atualizações do PAIF. Ainda foram 59 atualizações do Cad Único e 02 inclusões no Cad Único; além de 12 registros de BPC/Idoso e Deficiente. Foram cadastradas 218 famílias e realizadas 13 visitas domiciliares.

A equipe também executou a entrega de 197 cestas básicas. O programa Fluxo Legal fez a entrega de absorventes higiênicos para 85 mulheres. Houve 83 pesagens do Bolsa Família.

O Povo das Águas fez a distribuição de 181 frascos de hipoclorito de sódio com as devidas orientações. Também levou atividades lúdicas e pedagógicas para 86 crianças e fez 19 podas de árvores frutíferas e 65 podas de limpeza de ornamentais. Durante a ação foi realizada a entrega de 192 cobertores e promovidas 14 orientações sobre primeiros-socorros pela Defesa Civil.

Nesta edição houve a participação da Defensoria Pública da União (DPU – CG/MS). Foram realizados pela DPU 83 atendimentos jurídicos iniciais e 07 atendimentos jurídicos referentes a retornos.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o Povo das Águas atende famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense com ações médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções.