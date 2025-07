Povo das Águas leva mais de 3 mil atendimentos a comunidades ribeirinhas de Corumbá

Clóvis Neto/PMC

Entre os dias 7 e 12 de julho, o Programa Povo das Águas realizou mais de 3,2 mil atendimentos em comunidades ribeirinhas do Baixo Pantanal de Corumbá. A ação, promovida pela Prefeitura e coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, levou serviços essenciais às regiões do Porto Formigueiro, Porto da Manga, Porto Esperança, Forte Coimbra e Porto Morrinho.

A área odontológica realizou 414 atendimentos, com entrega de escovas de dente e aplicação de flúor. Já o setor de Assistência Social prestou 364 atendimentos e entregou 263 cestas básicas, além de kits de higiene do programa “Fluxo Legal”. Também foram promovidas palestras sobre violência contra mulheres, idosos e crianças.

A Superintendência de Agricultura Familiar atendeu 200 moradores com orientações técnicas e distribuição de mudas. O IMASUL realizou 92 atendimentos voltados à regularização da pesca e a Receita Federal somou 87 atendimentos relacionados a CPF e conta Gov.br.

Atividades pedagógicas alcançaram 83 crianças com contação de histórias e entrega de brinquedos reciclados. O serviço de corte de cabelo atendeu 74 pessoas e o Conselho Tutelar registrou 29 atendimentos.

“É uma missão de cuidado e respeito com quem vive em áreas remotas do Pantanal”, destacou Josiney Severino, coordenador do programa. Criado em 2009, o Povo das Águas promove a inclusão social e leva cidadania às populações ribeiri

