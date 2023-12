Povo das Águas: programa atendeu 193 famílias ribeirinhas do Taquari

Divulgação

O programa social Povo das Águas levou atendimento a 193 famílias durante ação executada no período de 16 a 22 de dezembro na região do Taquari. Realizado pela Prefeitura de Corumbá, sob coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, o Povo das Águas atende famílias que residem em regiões de difícil acesso do Pantanal corumbaense com ações médicas, odontológicas, sociais, assistenciais, educacionais e de fomento a pequenas produções.

A equipe da Prefeitura levou atendimento social, médico e educacional para os moradores do Rio Negrinho, Corixão, Cedrinho, Cedro, Limãozinho, São Domingos e Bracinho. Ao todo foram 226 atendimentos médicos, 241 procedimentos de enfermagem, 86 atendimentos odontológicos com 336 procedimentos. Também foram entregues 125 escovas de dente e promovidas 38 aplicações de flúor. Houve atendimento a 8 urgências com observações (pressões alta) com medicação até que normalize. Foram 22 aplicações de medicação injetável e outras 09 medicações endovenosa; 02 administrações de vitamina e 31 ações de planejamento familiar.

O Povo das Águas promoveu a aplicação 228 doses de vacinas de rotina em 120 pessoas. Ainda foram aplicadas 77 doses de vacinas contra a covid-19 e 21 contra influenza H1N1. A equipe multidisciplinar atendeu 60 pacientes com hipertensão arterial (medicação) e 11 em saúde mental; 02 gestantes foram atendidas; além de 05 pacientes com HA/DM. Também foi realizado o atendimento médico de 38 crianças.

Foram cadastradas 231 famílias na região com 193 famílias atendidas e orientadas pelo CRAS Itinerante totalizando 634 pessoas. Durante a ação foram executadas 03 atualizações do PAIF; 33 atualizações do CadÚnico e 01 inclusão no CadÚnico; além de 17 registros de BPC/Idoso e Deficiente. Os servidores ainda fizeram 09 visitas domiciliares e entregaram 181 cestas básicas. O programa Fluxo Legal fez a entrega de absorventes higiênicos para 62 mulheres. Houve a entrega de 100 brinquedos do Natal Estrelado e de 07 kits bebê. A Defensoria Pública da União – CG fez 72 atendimentos na localidade.

Foram realizados 49 atendimentos da Superintendência Federal de Pesca e Aquicultura: (Carteira de Pesca), esclarecimentos do Sistema PesqueBrasil para quem já possui a Carteira e orientações para realizar as manutenções e sobre a Portaria 127 que está vigente.

A Gerência de Recursos Pesqueiros e Fauna/IMASUL-CG realizou 48 atendimentos aos pessoas interessadas em regularizar os documentos para emissão da Autorização Ambiental para Pesca Comercial junto ao IMASUL; esclarecimentos quanto às normas legais vigentes, que regem a atividade pesqueira no MS.

Foram distribuídas bermudas e camisetas masculinas, doadas pela Receita Federal de Corumbá. Parceiros do programa doaram brinquedos e panetones e a Marinha do Brasil, por meio do 6º Distrito Naval, auxiliou com 02 (dois) caminhões, no transporte dos materiais até a região do Taquari.

O Programa Povo das Águas é coordenado pela secretária de Assistência Social e Cidadania, Amanda Balancieri Iunes, e reúne servidores das secretarias de Assistência, Saúde, Educação, Governo, Defesa Civil e Desenvolvimento Econômico e Sustentável.

