PPP de Corumbá tem duas propostas para concessão da iluminação pública

A empresa ou consórcio vencedor terá a concessão do serviço por 15 anos / Divulgação

A Prefeitura de Corumbá concluiu nesta sexta-feira, 12 de maio, mais uma etapa do processo de implementação da Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública. No auditório do Paço Municipal, foram recebidas as propostas das empresas interessadas na concessão dos serviços de instalação, desenvolvimento, modernização, melhoramento, expansão, eficientização energética, operação e manutenção da Rede Municipal de Iluminação Pública.

Participaram do leilão o Consórcio Concip Corumbá, formado pelas empresas Sigma Engenharia Industria e Comércio LTDA e a Sitran Sinalização de Trânsito Industrial LTDA, e a Construtora B&C LTDA. A vencedora do certame será conhecida na próxima sexta-feira, 19 de maio, durante solenidade realizada no mesmo local e horário. O evento será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e no site da PPP (https://ww2.corumba.ms.gov.br/ppp/).

A empresa ou consórcio vencedor terá a concessão do serviço por 15 anos, com uma carteira de investimentos de aproximadamente R$ 90 milhões para ampliação, modernização, aprimoramento e manutenção do luminoso em todas as regiões da cidade. “É um marco histórico para Corumbá e também para o Mato Grosso do Sul, já que essa é a primeira PPP de Mato Grosso do Sul realizada por um município”, avaliou o prefeito Marcelo Iunes.

A conclusão da concorrência pública, respeitando todos os prazos e trâmites, deve acontecer até o final de julho, com a homologação do resultado final. Em 2019, Corumbá foi a única cidade do Centro-Oeste selecionada pelo Fundo de Apoio à Estruturação de Projetos de Concessão e PPP (FEP CAIXA) para integrar esse programa que incentiva as Parcerias Público Privadas. No total, só 5 cidades do Brasil, e uma delas foi Corumbá, tiveram os projetos aprovados e financiados pelo Governo Federal, via Caixa Econômica Federal.