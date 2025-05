Prazo para alistamento militar feminino está quase no fim em Corumbá

Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

A Junta do Serviço Militar de Corumbá emitiu um alerta importante às jovens mulheres do município que desejam seguir carreira nas Forças Armadas: o prazo para o alistamento militar feminino termina no dia 30 de junho de 2025.

O alistamento está sendo realizado na Superintendência de Políticas Públicas, localizada na Rua Quinze de Novembro, nº 400, no horário das 7h30 às 13h30.

Segundo a Junta, o ingresso das mulheres nas Forças Armadas representa não apenas um exercício de cidadania, mas também uma oportunidade para construir uma carreira sólida, com desafios, estabilidade e crescimento profissional.

A participação feminina tem crescido nas instituições militares, ampliando o protagonismo das mulheres no setor.

Para se alistar, as interessadas devem comparecer ao local com os documentos pessoais. O órgão reforça a importância de não deixar para a última hora, já que o prazo se encerra em menos de 45 dias.

As mulheres nascidas em 2007, também podem fazer o alistamento online. É importante lembrar que a previsão de incorporação é em 2026, nas cidades de Campo Grande para o exército e Corumbá e Ladário para Marinha.

Serviço

O quê : Alistamento Militar Feminino

Local : Rua Quinze de Novembro, nº 400 – Superintendência de Políticas Públicas

Horário : 7h30 às 13h30

Prazo final: 30 de junho de 2025

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!