Prazo para identificação de taxis por QR CODE termina dia 21 de junho

A Agência Municipal de Trânsito e Transporte (Agetrat) estabeleceu novo período para implantação do novo sistema de identificação da frota de táxis regulares no município de Corumbá, através de QR Code, que deverá ser afixado no para-brisa dianteiro. De acordo com a portaria n° 05/2024, o prazo vai de 21 de maio a 21 de junho.

A portaria estabelece que o Taxista Autorizatário ou Auxiliar cadastrado deverá comparecer presencialmente na sede da Agetrat, que fica na rua João Afonso, n° 361, bairro Popular Velha, no horário das 08h às 12 horas, portando a documentação solicitada na normatização publicada na edição da segunda-feira, 20 de maio, do DIOCORUMBÁ.

O atendimento será por ordem de chegada, limitando-se a oito por dia.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá