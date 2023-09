Prazo para inscrição em desfile cívico-militar do dia 21 de setembro termina hoje

Termina às 16 horas desta segunda-feira, 04 de setembro, o prazo de inscrição para participação no desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário de 245 anos de fundação de Corumbá. Para participação, as instituições devem preencher um formulário online disponibilizado no site da Prefeitura de Corumbá (www.corumba.ms.gov.br), no link REME – Serviços da Secretaria de Educação.

O desfile cívico-militar de 21 de setembro tem por objetivos valorizar atitudes cívicas, colaborando para o exercício da cidadania por meio do respeito ao município; contribuir para a expressão cívica de diferentes segmentos da população, bem como possibilitar a participação coletiva da comunidade e valorizar diferentes identidades do município.

A ordem de apresentação será definida por meio de sorteio no dia 11 de setembro (segunda-feira), às 14 horas, no auditório do Hotel Nacional, localizado na rua América, nº 936, no Centro, respeitando-se as peculiaridades das instituições participantes. O regulamento completo do desfile cívico-militar do aniversário de 245 anos de Corumbá foi publicado nas páginas 08 e 09 do DIOCORUMBÁ da segunda-feira, 31 de julho de 2023.

Assinada pelo secretário municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal, a Resolução n° 18, que estabeleceu o regulamento do desfile cívico-militar, definiu que o início do evento será às 17 horas, impreterivelmente. O documento estipulou também que a segurança dos que desfilarem em veículos automotores será de total responsabilidade da instituição participante. As instituições que se utilizarem de veículos durante o Desfile Cívico-militar deverão respeitar as regras de circulação, conforme orientações da Agência Municipal de Trânsito e Transporte – AGETRAT.