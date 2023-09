Prefeito acompanha início de obras de pavimentação em alameda do Conjunto Vitória Régia

O prefeito Marcelo Iunes acompanhou o início dos trabalhos da pavimentação asfáltica da alameda Themístocles Figueiredo, no Conjunto Vitória Régia, região do bairro Cristo Redentor. Iunes esteve no local, na manhã desta quarta-feira, 06 de setembro, juntamento com o secretário Municipal de Governo, Luiz Antônio Pardal.

"É mais uma quadra daquelas 60 quadras que liberamos a ordem de serviço. Com ela, estamos perto de completar um terço em execução. Algumas [das 60 quadras] vão demorar um pouco mais por causa da drenagem. Naquelas que não precisam de drenagem profunda e galeria, já estamos fazendo o asfalto", disse o chefe do Executivo Municipal.

Na visita à alameda, Iunes ressaltou que o serviço deve ser concluído ainda este mês. "O trabalho de topografia está começando hoje. Estamos com trator para a raspagem e na sequência vem base, sub-base, joga o material tipo cola e, por fim, o asfalto. Se não chover, o serviço deve ser finalizado em quinze a vinte dias", completou.

Na avaliação do secretário Luiz Antônio Pardal, a ação leva qualidade de vida e dignidade às pessoas. "É mais um compromisso do prefeito Marcelo Iunes que se concretiza e leva maior dignidade, acessibilidade, qualidade de vida para os moradores e valorização para o local", disse.

Moradora em uma rua próxima à alameda Themístocles Figueiredo, Júlia Francisca de Souza, acompanhou a visita do prefeito ao local das obras. Ela disse que a chegada do asfalto “vai ajudar muito” no cotidiano das famílias daquela via.

Pacote de R$ 25,5 milhões

De acordo com o projeto do Município, serão executadas pelo Governo do Estado obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e recapeamento em diversas ruas dos bairros Dom Bosco, Aeroporto, Popular Nova, Jardim dos Estados, Nova Corumbá, Cristo Redentor, Centro América, Popular Velha, Centro e Previsul. O pacote está orçado pelo Governo do Estado em R$ 25,5 milhões.

Vão receber pavimentação e drenagem trechos das seguintes vias: Alameda Anita Garibaldi; Alameda Brasil; Alameda Esperança; Alameda Themístocles Figueiredo; Avenida Geraldino Martins de Barros; Rua 02; Rua 03; Rua 04; Rua Antônio João; Rua Campinho; Rua Campo Grande; Rua Duque de Caxias; Rua Edu Rocha; Rua General Osório; Rua Goiás; Rua João Afonso; Rua Major Gama; Rua Maranhão; Rua Marechal Deodoro; Rua Marechal Floriano; Rua Monte Castelo; Rua Pará; Rua Paraná; Rua Projetada – 01; Rua Projetada – 02; Rua Projetada; Rua República da Bolívia; Rua República do Paraguai; Rua Rio Grande do Sul; Rua Rui Barbosa; Rua Santa Catarina; Rua Santo Antônio; Rua São Francisco Gomes Xavier; Rua São Paulo – 01; Rua São Paulo; Rua Sargento Aquino; Rua Sete de Setembro. A Rua Ladário será recapeada.

Conforme contrato publicado pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul), a obra deve ser concluída em um prazo de 720 dias consecutivos – contados a partir da data em que a empresa receber documento que autoriza o início dos serviços. Com informações do Portal do Governo de Mato Grosso do Sul.