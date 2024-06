Prefeito acompanha ministras, governador e reforça necessidade de ação conjunta no Pantanal

O prefeito Marcelo Iunes acompanhou a visita das ministras Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento, e do governador Eduardo Riedel, realizada em Corumbá e Ladário nesta sexta-feira, 28 de junho.

O secretário-executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valter Ribeiro, e os deputados federais Dagoberto Nogueira, Vander Loubet e Camila Jara também estiveram na comitiva que desembarcou no Aeroporto Internacional de Corumbá por volta das 9 horas da manhã.

Assim que chegaram à região, eles sobrevoaram as áreas próximas à cidade e observaram a destruição provocada pelo fogo. Do Aeroporto, a equipe seguiu para o 6º Distrito Naval, em Ladário, onde está montada uma sala de situação para monitoramento dos focos de incêndio com a coordenação do Governo de Mato Grosso do Sul.

O chefe do Executivo municipal destacou a importância da presença das autoridades no Pantanal e elogiou o trabalho conjunto realizado aqui. “Importante saber da realidade das queimadas no Pantanal. Infelizmente podia ter sido bem antes, mas ninguém também esperava que o fogo se alastrasse tão rápido e tão cedo”, afirmou Marcelo Iunes.

“As ministras Marina da Silva e Simone Tebet disseram que não faltarão recursos; que o nosso presidente Lula garantiu o orçamento para poder fazer o trabalho de prevenção, o trabalho ativo agora nessa época de queimadas”, pontuou o prefeito de Corumbá, que complementou:

“Com o senador Nelsinho presente, com os deputados federais parceiros da gente, que são o Dagoberto e Vander Loubet, com o deputado estadual Renato Câmara, que é da comissão de meio ambiente na Assembleia. Quero também agradecer bastante ao governador Eduardo Riedel por essas parcerias, sempre ajudando os municípios do estado e por estar preocupado em participar dessa reunião com os Ministérios. O resultado, com certeza, vai ser muito bom”.

Mais uma vez, o prefeito reiterou o papel da Prefeitura no planejamento das ações de combate às chamas. “Nossa parte nós fizemos lá atrás, quando pontuamos as áreas mais suscetíveis ao fogo. Depois cobramos do governador, cobramos dos órgãos competentes e o resultado dessas cobranças e reivindicações estão aí e vão ter um resultado positivo”, afirmou.

SOBREVOO

“Infelizmente, muita área queimada. Graças a Deus, tarde ou não, estão começando a ampliar esse trabalho para evitar mais fogo, porque o Pantanal está em chamas, mas bem mais controlado que uma semana atrás, principalmente aqui nessa região em frente à cidade, ao Porto, do outro lado do rio. Uma cena triste, mas com essa ação chegando agora acredito que dá para ajudar a parar com as queimadas”, destacou Marcelo Iunes.

6° DISTRITO NAVAL

“No Comando do 6° Distrito Naval, conhecemos o que Ibama e Marinha estão realizando no combate ao fogo no Pantanal. Tenho que parabenizar e agradecer à Marinha do Brasil, ao Ibama, ao Prevfogo, mas principalmente à Marinha do Brasil que está fazendo esse excelente trabalho ajudando com seus militares. Agradecer também a Polícia Federal, que vai atuar agora para identificar se há crime ou se é acidental. A gente espera que seja acidental, mas se não for, que eles consigam punir os responsáveis por essa queimada em nosso Pantanal”, concluiu o prefeito de Corumbá.

