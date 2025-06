Prefeito alerta para risco de Corumbá ficar sem voos comerciais

Divulgação PMC

Durante cerimônia realizada nesta terça-feira (17), em Campo Grande, o prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, alertou o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, sobre o risco de suspensão do único voo comercial que atende o município. A Azul Linhas Aéreas, responsável pela rota entre Corumbá e Campinas (SP), anunciou redução em sua malha aérea, o que preocupa as autoridades locais.

Dr. Gabriel ressaltou que a possível descontinuidade do voo compromete a conectividade da região, podendo isolar ainda mais o município e afetar o desenvolvimento econômico e turístico local.

Investimentos no aeroporto

A Aena assumiu a gestão do Aeroporto Internacional de Corumbá em novembro de 2023 e projeta a ampliação do terminal de passageiros em cerca de 50%, passando de 1.950 m² para 2.850 m². Entre as melhorias previstas estão a instalação do sistema PAPI (Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão) em uma das cabeceiras da pista, a criação de áreas de segurança nas extremidades e o aprimoramento do pátio de aeronaves, com infraestrutura para aviação geral e voos comerciais.

A manutenção da linha aérea e a modernização do aeroporto são vistas como fundamentais para garantir a mobilidade e o crescimento de Corumbá.

