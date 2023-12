Prefeito anuncia antecipação do 13º aos servidores de Corumbá

marcelo iunes / Clóvis Neto, PMC

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes anunciou hoje (8), que autorizou a antecipação do 13º salário de todos os servidores – da ativa, aposentados e pensionistas – da Prefeitura.

“O arquivo já foi encaminhado ao banco e os funcionários públicos poderão sacar os valores neste sábado, dia 9, com exceção dos que optaram pela portabilidade bancária”, afirmou o chefe do Executivo municipal, que complementou: “Essa antecipação do 13º foi possível graças ao planejamento da Gestão municipal, um trabalho transparente, humanizado e voltado à população. Esse recurso também é muito importante para o fomento do comércio local”, completou Marcelo Iunes.

Com o 13º salário do funcionalismo público, a Prefeitura injeta R$ 22.669.036,07 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, trinta e seis reais e sete centavos) na economia corumbaense, sendo R$ 18.815.210,80 de recursos próprios e R$ 3.853.825,27 do Fundo de Previdência Social (FUNPREV).

Saque

O Bradesco disponibiliza, além da sua agência da rua Delamare e do Posto de Atendimento da Prefeitura, outros seis pontos de atendimento (caixa eletrônico) para seus clientes. São eles: Posto São Cristóvão (Colombo, 1019, Esquina Frei Mariano); Farmácia Mais Popular (Major Gama, 666, Esquina Cuiabá); Supermercado Cidade Branca (Dom Aquino, 1793, Esquina Luís Feitosa); Posto Janjão 3 (Porto Carrero, 300, Esquina Ladário); Posto Janjão 2 (Cyríaco de Toledo, esquina Piauí); e Posto Janjão 1(Ricardo Franco, 43, saída para Campo Grande).

O banco também disponibiliza pontos de atendimento Bradesco Expresso (saques, depósitos e pagamento de boletos): E-Pago Casas Bahia (Treze de Junho, 898, Centro); Kauane Conveniência (Porto Carrero, 1340, Centro); Conveniência Porto Carrero (Porto Carrero, 1471, Centro); Madeireira Corumbá (Vinte e Um de Setembro, 83, Aeroporto); Empório Brasil (Cyríaco de Toledo, 166, Nova Corumbá); e Deposito Caçula (rua Cuiabá, 819, Esquina Antônio Maria).