Prefeito anunciará programação do Arraial do Banho de São João

O prefeito Marcelo Iunes anuncia na quinta-feira, 06 de junho, a programação oficial do Arraial do Banho de São João 2024. O ato começa às 18 horas no Anfiteatro do Porto Geral e é aberto à população.

Neste ano, o Arraial do Banho de São João será realizado entre os dias 21 e 23 de junho. Estão abertas até terça-feira, 11 de junho, as inscrições para o uso de barracas e trailers de venda de lanches dentro do perímetro oficial da festa.

O Arraial do Banho de São João 2024 é uma realização da Prefeitura de Corumbá, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá. Conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura (SETESC)/Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Corumbá