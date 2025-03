Prefeito conhece de perto programa do Detran a comunidade distante

Renê Marcio, PMC

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel, recebeu nesta segunda-feira, 17 de março, o diretor-executivo do Detran-MS, João César Matogrosso. A agenda tratou da ação 'Detran Mais Perto' - atendimento itinerante do Departamento que será realizada amanhã, dia 18, no distrito de Albuquerque, que fica a aproximadamente 70 quilômetros da área urbana de Corumbá.

O 'Detran Mais Perto' foi desenvolvido para atender distritos e comunidades distantes de uma agência do Detran. A iniciativa consiste em levar os serviços para perto do cidadão. Os atendimentos serão realizados das 09h às 15 horas, na Escola Municipal Rural de Educação Integral Luiz Albuquerque, que fica na avenida Imaculada Conceição, s/n°.

"Ao garantir acesso a serviços essenciais, a ação 'Detran Mais Perto' promove inclusão e cidadania", destacou o prefeito Dr. Gabriel. Entre os serviços oferecidos estão: consulta de pontos da CNH; emissão de guias; vistoria de veículos para fins de transferência; emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); primeiro emplacamento; consulta e regularização de débitos.

"Tivemos uma agenda anterior com o prefeito Dr. Gabriel, que sabendo dessa ação, pleiteou que fizéssemos no distrito de Albuquerque. Foi um pedido também do vereador Elinho Júnior. É fruto dessa parceria do Governo de Estado, Detran-MS, Prefeitura de Corumbá e Legislativo Municipal", disse João César Matogrosso.

Ele informou ainda que a agência do Detran em Corumbá, localizada na rua Piauí, no bairro Guarani, funcionará normalmente na terça-feira, dia 18. O vereador Elinho Júnior, que participou da agenda na sede do Executivo Municipal, afirmou que a iniciativa "evita que as pessoas se desloquem até a área urbana, permitindo atendimento aos moradores das regiões de Albuquerque, Mato Grande, Morrinho e das fazendas das proximidades".

Também participaram da reunião o assessor especial do Gabinete, Lucas Zavala Bastos, e o representante do Observatório Nacional de Segurança Viária, Jeferson de Pinho Braga.