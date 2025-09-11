Prefeito de Corumbá apresenta balanço de 8 meses de gestão

Renê Márcio Carneiro, PMC

O prefeito de Corumbá, Dr. Gabriel Alves de Oliveira, apresentou um balanço das ações dos oito primeiros meses da gestão e anunciou novos investimentos previstos para os próximos meses.

A reunião realizada na quarta-feira (10) contou com a presença da vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Bia Cavassa, do presidente da Câmara, vereador Ubiratan Canhete de Campos Filho, o Bira, do secretário de Governo e Gestão Estratégica, Nilson Pedroso, e do procurador-geral do município, Roberto Ajala Lins.

Dr. Gabriel destacou a importância de prestar contas diretamente à população. “Queremos mostrar o que vem sendo feito e qual o planejamento para a cidade. É fundamental que a população acompanhe os avanços e os desafios”, disse.

Um dos principais anúncios foi o investimento de 9 milhões de dólares do Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) e mais 1 milhão do governo estadual para reduzir perdas no sistema de abastecimento e ampliar o tratamento de água. O projeto foi viabilizado com apoio da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que também negocia com bancos internacionais a reestruturação da dívida do município com o Fonplata. Atualmente, a Prefeitura de Corumbá desembolsa cerca de 32 milhões de reais por ano para honrar o compromisso.

Segundo o prefeito, a renegociação pode dar fôlego às contas públicas. “Se o empréstimo for aprovado, teremos cinco anos de carência e poderemos aplicar até 150 milhões em investimentos prioritários como saúde, educação, habitação e infraestrutura”, explicou.

Na saúde, a Prefeitura contabiliza 13,3 milhões de reais em emendas parlamentares destinadas a hospitais, ambulatórios e projetos de atenção básica. Entre as conquistas estão o credenciamento de especialistas, a retomada das cirurgias eletivas, a implantação da telemedicina e a reforma da maternidade da Santa Casa, prevista para começar ainda em setembro. “Estamos buscando resolver gargalos históricos e garantir que a população seja atendida em Corumbá, sem necessidade de deslocamentos para Campo Grande”, afirmou. Ele também mencionou o empenho do Executivo corumbaense para assegurar o pagamento em dia ao hospital e a licitação de medicamentos para acabar com a falta de insumos.

Na área da habitação, foram anunciadas 184 casas em construção, além da previsão de mais 300 unidades em processo de seleção. Outras 176 dependem de tratativas com o governo estadual. O prefeito disse que a meta é avançar também na regularização fundiária. “Já são mais de 600 moradias, um passo importante para reduzir o déficit habitacional”, declarou.

No campo da infraestrutura e da cidadania, o chefe do Executivo listou a antecipação de obras da Orla Fluvial, investimentos em transporte coletivo e programas de capacitação profissional. Na assistência social, 20 cursos já formaram quase 200 alunos, e novas ações estão previstas. O setor ambiental registrou a retomada do programa de castração animal, a implantação de um plano de arborização urbana e a reativação do comitê contra incêndios florestais.

Comemorações dos 247 anos

O prefeito também confirmou a realização de eventos pelos 247 anos de Corumbá, incluindo shows de Almir Sater, na celebração dos 250 anos do Forte Coimbra, e da Turma do Pagode, no dia 21 de setembro, viabilizado pela senadora Soraya Thronicke. No dia 22, ocorrerá a tradicional Marcha para Jesus, com apresentação da dupla André e Felipe.

Ao responder perguntas sobre a situação financeira do município, Dr. Gabriel reforçou a importância da parceria com a Câmara de Vereadores, que antecipou recursos do duodécimo. Apesar das dificuldades, o prefeito afirmou que a cidade vive um momento de retomada. “Estamos organizando as contas e atraindo investimentos. O objetivo é transformar Corumbá em uma cidade melhor para todos”, concluiu.

Outros destaques e investimentos

Infraestrutura: licitação para a obra do primeiro trecho da Orla Fluvial, no valor de R$ 7,3 milhões, acontecerá em 30 de setembro.

Projetos culturais e esportivos: retorno do evento Pantanal Extremo, o lançamento da FIPEC (Festival Internacional de Pesca de Corumbá) e a reforma do Muhpan e do auditório do Centro de Convenções estão entre as prioridades.

Educação: está prevista a construção de uma escola modelo de tempo integral no Cristo Redentor e a distribuição de 18 mil kits escolares.

Gestão pública: progressão funcional passará a ser anual, e a prefeitura trabalha na digitalização de processos para reduzir a burocracia. Nestes primeiros oito meses de gestão já foram nomeados 448 novos concursados.

