Prefeito de Corumbá discute destinação de recursos federais

Reunião ocorreu hoje / Renê Marcio/ PMC

Em reunião no início da tarde desta segunda-feira, 21 de agosto, com o advogado da Confederação Nacional de Pescadores e Aquicultores (CNPA), Leonardo Figueiró, e com a presidente da Colônia de Pescadores Artesanais Profissionais Z1, Luciene Lima, o prefeito Marcelo Iunes tratou a destinação de recursos federais para Corumbá.

Iunes recebeu a informação da destinação de emenda, por iniciativa do deputado federal Marcos Pollon, para o emprego no setor de saúde bucal.

Leonardo Figueiró, que também é advogado da Colônia Z1 e da Federação dos Pescadores de Mato Grosso do Sul comemorou.

“O deputado está destinando uma emenda, acredito que no valor de um milhão de reais, para atender a Prefeitura de Corumbá na questão do programa do Governo Federal que se chama Brasil Sorridente. É um programa de saúde bucal que vai atender toda a população de Corumbá. Mas, a emenda está sendo trazida através da Colônia de Pescadores para beneficiar a população de Corumbá e também os pescadores”, disse.

Ainda foi discutida a inclusão de Corumbá no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR) para construção de 50 unidades habitacionais para pescadores.

“Vai nos ajudar bastante. Temos o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) que atende das 07h às 21 horas e oferece sete especialidades. O deputado federal Marcos Pollon faz um grande trabalho com os prefeitos e, quando esteve aqui em Corumbá, se colocou à disposição da Prefeitura”, finalizou Iunes. O procurador-geral do Município, Alcindo do Valle, também participou da reunião.