Prefeito de Corumbá empossa 31 aprovados em concurso

O prefeito Marcelo Iunes empossou nesta terça-feira, 16 de abril, mais 31 aprovados em concurso público para a Secretaria Municipal de Educação. Os profissionais foram aprovados no concurso de provas e títulos promovido pelo Executivo em 2018 e nomeados pelas portarias “P” n° 220 e n° 222, de 19 de março de 2024. Os secretários Genilson Canavarro de Abreu (Educação) e Maria do Carmo Provenzano de Arruda Brum (adjunta de Educação) participaram do ato realizado no auditório do Paço Municipal.

Ao empossar os novos servidores, Marcelo Iunes destacou que o Concurso Público de Provas e Títulos realizado pela Prefeitura de Corumbá em 2018, com 234 vagas destinadas exclusivamente para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, terminou com a posse de 540 novos servidores municipais. O prazo final para convocação dos classificados encerrou-se na última segunda-feira, 8 de abril.

Iunes reiterou seu compromisso com a Rede Municipal de Educação (REME) e lembrou que a efetivação dos professores é um dos pilares de um ensino de qualidade, mas não é o único. “O professor precisa estar motivado em sala de aula, mas o aluno também precisa encontrar a escola em boas condições, material escolar e merenda de qualidade”, avaliou.

“Hoje, graças a Deus, Corumbá oferece uma merenda muita boa para todos os alunos. Temos uniformes novos e kits, com lápis, cadernos, cola e outros itens, sendo entregues todos os anos. Inclusive, a entrega dos kits deste ano deve ser finalizada nos próximos dias. Tudo isso reflete lá na sala de aula”, concluiu o prefeito.

Outro avanço significativo conquistado na atual gestão foi a Lei Complementar n° 339, que estruturou o Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Servidores de Gestão e Apoio Escolar da Educação Básica do Município de Corumbá. A Lei foi sancionada pelo prefeito Marcelo Iunes nesta semana.

De acordo com o prefeito, a reestruturação “reflete importante avanço no sistema remuneratório e de valorização dos servidores administrativos da Educação do município de Corumbá”, que “ocorre em função da necessidade iminente de alteração e ajustes, bem como atualização e consolidação do plano de cargos e salários dos servidores que atuam nas atribuições administrativas da educação municipal”.

O Plano de Cargo, Carreira e Remuneração será fundamentado na qualificação e desempenho profissional, visando a valorização dos servidores de Gestão e Apoio Escolar da Educação Básica de Corumbá e a garantia do padrão de qualidade dos serviços prestados à população. Ainda na área da Educação, o prefeito Marcelo Iunes regulamentou o adicional de função do magistério, benefício atribuído ao profissional de educação de carreira, em razão do efetivo exercício da função de coordenador pedagógico.

“Nunca uma gestão municipal convocou e empossou tantos professores quanto a gestão do prefeito Marcelo Iunes, totalizando 381 profissionais de Educação. Isso é mais uma prova do compromisso da Administração municipal com o ensino público de qualidade e inclusivo”, afirmou o secretário municipal de Educação, Genilson Canavarro de Abreu.

“E não foram efetivados apenas professores, mas também diversos outros especialistas que fazem parte da rotina da Secretaria de Educação, como nutricionistas, fonoaudiólogos e engenheiros, além de técnicos de secretaria escolar e de educação infantil”, complementou o secretário municipal.

Professores e técnicos de secretaria escolar

Nesta terça-feira, dia 16, tomaram posse 29 professores (de 1° ao 5° ano; de Educação Infantil; de Educação Física e de Língua Portuguesa e Espanhol) e 2 técnicos de secretaria escolar. Os profissionais, que agora passam a integrar o quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Corumbá, vão atuar na escola Ercy Cardoso, no bairro Guatós, na parte alta da cidade, que tem inauguração prevista para este primeiro semestre.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Corumbá