Prefeito de Corumbá explica etapas para município conseguir Finisa

Clóvis Neto, PMC

O prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, explicou nesta terça-feira, 05 de março, as etapas que o município ainda precisa cumprir para ter acesso à linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (FINISA), oferecida pela Caixa Econômica Federal (CEF).

Na segunda-feira, dia 04, a Câmara de Vereadores autorizou o Município a contratar carteira de crédito de R$ 64 milhões para em ações de infraestrutura urbana.

“A Câmara Municipal apenas autorizou a Prefeitura a tentar esse empréstimo, mas quem avaliza é a União, que é quem vai ver se temos condições de pagar. A União precisa de certidões negativas do Tribunal de Contas. É o Tribunal de Contas que vai mostrar para a União que Corumbá tem condições. A Câmara tinha a obrigação de autorizar ou não, para que pudéssemos tentar esses recursos e termos a possibilidade de colocar em prática essas 15 obras importantes para Corumbá”, falou o prefeito.

Os secretários Luiz Antônio Pardal (Governo) e Luiz Henrique Maia de Paula (Finanças e Orçamento) acompanharam a agenda.

Iunes explicou que todos os projetos que buscam contemplação dos recursos do FINISA são executáveis e trabalhados pelo Município há alguns anos. “São projetos viáveis, essenciais para nosso município. Não sei se a Caixa Econômica vai conseguir liberar no primeiro ou no segundo semestre. Mas, quanto mais rápido conseguirmos encaminhar o pedido para a Caixa Econômica, mais rapidamente temos a chance de receber os recursos. São projetos para o desenvolvimento da cidade. Temos problemas, por exemplo, com pontos de alagamentos que precisamos resolver. Para isso, fomos em busca de recursos para resolvê-los, buscamos emendas parlamentares, recursos do Estado e surgiu o FINISA”, disse.

A própria CEF informou que a Prefeitura reunia condições para se candidatar à linha de crédito do FINISA, com margem de até R$ 80 milhões em aporte financeiro.