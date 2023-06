Escritor Augusto César Proença morre aos 85 anos em Corumbá / Divulgação

O escritor e professor Augusto César Proença, morreu aos 85 anos, na noite de domingo, 11 de junho, em Corumbá. Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, da Academia Corumbaense de Letras e do Sindicato dos Escritores do Rio de Janeiro, Augusto César faleceu em casa, na rua 15 de Novembro - Centro de Corumbá,.

Consternado, o chefe do Executivo municipal, Marcelo Iunes lamentou o falecimento, prestou sua solidariedade aos familiares, amigos e destacou o grande legado deixado pelo historiador para a literatura de Mato Grosso do Sul. Formado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras da Região dos Lagos (Cabo Frio, Rio de Janeiro), Proença escreveu 9 livros e centenas de contos.

Trabalhou ainda como roteirista e diretor do curta-metragem “A Poeira”, baseado no seu conto “Nessa Poeira Não vem mais seu pai”. Participou também de várias Antologias nacionais e venceu vários prêmios, com destaque para o 1° Lugar do Grande Concurso de Contos e Poesia do Brasil Editora Litteris (RJ), com a obra: “A Sesta”, em 1997.