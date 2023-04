Prefeito de Corumbá participa das comemorações dos 375 anos do Exército

O Dia do Exército é celebrado em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco / Renê Marcio Carneiro/PMC

O prefeito Marcelo Iunes participou da cerimônia do Dia do Exército nesta quarta-feira, 19 de abril. A solenidade, no quartel do 17º Batalhão de Fronteira, celebrou os 375 anos da instituição militar. A data faz referência à Batalha de Guararapes (no ano de 1648), quando foram constituídas as raízes da mais antiga das três forças armadas brasileiras para defesa e reconquista do território nacional, ocupado pelos holandeses na região Nordeste do Brasil.

“O Exército Brasileiro é um grande parceiro das ações da Prefeitura. Estamos sempre à disposição para apoiá-lo. É uma instituição que atua na defesa da soberania da nossa Pátria e, dessa forma, também garante a segurança de Corumbá aqui na fronteira. O Exército é uma instituição que também incentiva a geração de renda em nossa cidade, são cerca de 1.100 militares e a maioria vive aqui em Corumbá, o que possibilita a movimentação da economia local. Agradecemos ao Exército pela parceria e reforço que estamos à disposição sempre”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Na cerimônia também foi feita a entrega do “Diploma de Amigo da Dezoito Brigada” para personalidades civis que se destacaram na prestação de serviços ao Exército Brasileiro. O vice-prefeito Dirceu Miguéis Pinto foi um dos agraciados com a homenagem. “Traz imensa alegria receber esse reconhecimento. Agradeço ao Exército Brasileiro e ao general de brigada Zanon por esse diploma a mim concedido”, disse o vice-prefeito.

Também receberam o reconhecimento Ana Cláudia Boabaid (diretora-presidente da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal) e Ricardo Ametlla (secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

Comandante da 18ª Brigada de Infantaria do Pantanal, general de brigada Marcelo Zanon Hernisch, leu a Ordem do Dia do Comandante do Exército, general de Exército Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva.

Dia do Exército

O Dia do Exército Brasileiro é comemorado anualmente em 19 de abril. A data homenageia a força e presença do exército nacional brasileiro como entidade de proteção do território e nação brasileira.

O Dia do Exército é celebrado em memória da Batalha dos Guararapes, que ocorreu em 19 de abril de 1648, no estado de Pernambuco. Neste episódio, um grupo de brasileiros, de diferentes etnias, mas com o mesmo sentido patriótico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação holandesa.

Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em 1822, como um órgão subordinado ao Ministério da Defesa. Atualmente o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa vitória, enaltecer o espírito patriótico brasileiro e para divulgar a importância dessa Força Armada.