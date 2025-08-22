Acessibilidade

22 de Agosto de 2025 • 15:35

Prefeito de Corumbá participa de solenidade em homenagem ao Dia do Soldado

Cerimônia no 17º Batalhão de Fronteira celebrou militares e civis com condecorações

Redação

Publicado em 22/08/2025 às 14:43

Clóvis Neto/PMC

Na manhã desta sexta-feira (22), o prefeito Dr. Gabriel participou da cerimônia comemorativa ao Dia do Soldado, realizada no quartel do 17º Batalhão de Fronteira, em Aquidauana. A solenidade foi presidida pelo general de brigada José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, comandante da 18ª Brigada de Infantaria Pantanal, e contou também com a presença do secretário especial de Articulação Política e Institucional, Marcos de Souza Martins.

Durante o evento, civis e militares foram agraciados com condecorações em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao País e ao Exército. Entre as homenagens, foram entregues as medalhas do Pacificador, do Serviço Amazônico e Marechal Osório – O Legendário, símbolos de mérito e dedicação.

A leitura da Ordem do Dia, do comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, destacou os 80 anos da vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. A mensagem ressaltou o valor e a bravura dos pracinhas que marcaram a história nacional em batalhas como Monte Castello e Montese, sob o lema “A cobra vai fumar”.

Com duração de aproximadamente 45 minutos, a formatura foi encerrada com o desfile da tropa.

A data

No Brasil, o Dia do Soldado é celebrado em 25 de agosto, em referência ao nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, em 1803. Patrono do Exército Brasileiro, Caxias é lembrado por sua trajetória de liderança e dedicação às Forças Armadas, sendo a data uma homenagem à sua memória.

