Prefeito de Corumbá se reune com bancada e assegura recursos

O prefeito assegurou a aplicação de R$ 1 milhão para a saúde / Divulgação

O prefeito Marcelo Iunes assegurou recursos para a infraestrutura urbana e para a saúde pública de Corumbá durante sua agenda em Brasília. Na Capital Federal, o chefe do Executivo municipal e o secretário municipal de Governo, Luiz Antônio da Silva, se reuniu com os deputados Beto Pereira, Dagoberto Nogueira e com a senadora Teresa Cristina.

“Foi uma agenda bastante positiva. Apresentamos diversos projetos que vão beneficiar toda a população corumbaense em diversas áreas, principalmente na Saúde, na Infraestrutura e na Educação pública”, afirmou o prefeito Marcelo Iunes.

Como o deputado Beto Pereira, o prefeito assegurou a aplicação de R$ 1 milhão para a Saúde, além de apoio para reformas de Unidades Básicas de Saúde e para compra de equipamentos para a Atenção Básica.

Com o deputado Dagoberto Nogueira, Marcelo Iunes discutiu a inclusão de Corumbá no novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) que será lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“A cidade deve receber pelo menos R$ 90 milhões para a Hidrovia Paraguai – Paraná. Esse investimento vai garantir a navegabilidade do rio durante todo o ano, uma ação extremamente importante para nossa economia”, detalhou o prefeito.

Já com a senadora Teresa Cristina, o prefeito assegurou a destinação de R$ 500 mil para a compra de uma nova ambulância e apresentou projetos de drenagem a pavimentação urbana.