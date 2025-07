Prefeito discute novo projeto viário que ligará regiões do Pantanal

Renê Marcio Carneiro/PMC

O prefeito Dr. Gabriel se reuniu nesta quinta-feira (24) com a direção da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para tratar do projeto viário que visa melhorar a conexão entre regiões estratégicas do Pantanal sul-mato-grossense.

A proposta prevê a abertura de uma estrada de 24 quilômetros, criando um novo eixo de circulação entre o Pantanal do Paiaguás e outras regiões do estado. A rota também deve estabelecer uma ligação entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, passando pelos municípios de Corumbá (MS) e Poconé (MT).